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Потрібне «особисте лідерство» канцлера Німеччини, аби змусити Росію до переговорів – посол України

На думку Андрія Мельника, переговори з Росією наразі є «недостатньо суворими»

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен продемонструвати лідерство в конфлікті між Росією та Україною – таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник у інтерв’ю агентству Reuters.

«Сьогодні нам потрібне особисте лідерство канцлера Олафа Шольца, аби змусити президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Це стане лакмусовим папірцем для нової зовнішньої політики», – заявив Мельник.

На думку посла, переговори з Росією наразі є «недостатньо суворими» і не дали результатів. Він застеріг, що пасивна позиція Заходу може мати «фатальні наслідки» для України.

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Мельник також знову розкритикував російський газопровід «Північний потік-2».

«Помилки минулого не можна повторювати. Новий уряд повинен діяти превентивно і вже сьогодні ухвалити політичне рішення, щоб прибрати «Північний потік-2» з дна Балтійського моря», – зазначає дипломат.

Він закликав нову коаліцію в Німеччині «не проґавити історичну можливість посилити безпеку на європейському континенті», вказавши на ключову роль Берліна в інтеграції України до НАТО.

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Заява Мельника лунає в тиждень, коли Сенат Сполучених Штатів планує розглянути законопроєкт, який запровадить санкції проти «Північного потоку-2». Раніше повідомлялося, що голосування щодо санкцій має відбутися в Сенаті США до 14 січня.

Газопровід «Північний потік-2» вже добудований, але ще не запущений в експлуатацію. Зараз триває процес його сертифікації, якій перешкоджають невирішені юридичні питання. Сполучені Штати, Україна та кілька країн ЄС виступають проти реалізації проєкту. Адміністрація Байдена, щоб не загострювати відносини з Німеччиною, вирішила утриматися від санкцій, які безпосередньо зачіпають газопровід.

Росія, Німеччина, Австрія та інші учасники будівництва газопроводу стверджують, що проєкт має виключно економічний характер.

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