Німеччина очолить групу послів G7 в Україні в 2022-му

Посольство Німеччини в Україні очолить групу послів G7 в Україні в 2022 році, повідомила у твітері пресслужба групи послів G7 під керівництвом Великої Британії з підтримки реформ в Україні.

«Сьогодні – останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні», – йдеться в повідомленні.

У січні 2021 року Велика Британія на рік очолила групу послів країн G7 з підтримки України.