Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні в 2022-му

У січні 2021 року Велика Британія на рік очолила групу послів країн G7 з підтримки України

Посольство Німеччини в Україні очолить групу послів G7 в Україні в 2022 році, повідомила у твітері пресслужба групи послів G7 під керівництвом Великої Британії з підтримки реформ в Україні.

«Сьогодні – останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні», – йдеться в повідомленні.

У січні 2021 року Велика Британія на рік очолила групу послів країн G7 з підтримки України.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG