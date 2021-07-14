Посли G7 підтримують закон про реформу оборонно-промислового комплексу України

Посли «Групи семи» G7 схвалюють напередодні ухвалений Верховною Радою України закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

«Посли G7 вітають ухвалення Верховною Радою України закону №3822 про реформування оборонно-промислового комплексу. Закон створює добру основу для корпоратизації «Укроборонпрому» та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі, відповідно до керівних принципів ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку – ред.)», – йдеться на сторінці послів у твітері.

Дипломати наголошують на важливості «швидкого та ретельного впровадження» реформи, щоб мінімізувати корупційні ризики.

«Належно впроваджені ці реформи сприятимуть підвищенню глобальної конкурентоспроможності оборонної промисловості України та подальшому гарантуванню безпеки», – йдеться в повідомленні.

Верховна Рада 13 липня підтримала в другому читанні закон, що передбачає запровадження принципів корпоративного управління в державних підприємствах оборонно-промислового комплексу. Згідно з текстом документу, він має на меті «запровадження моделі корпоративного управління об’єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі України» відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку.

Він також має створити передумови для «підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» та «для залучення інвестицій в обороннопромисловий комплекс».

Як пояснили в оборонному концерні «Укроборонпром», передбачена законом реформа має перетворити державні та казенні оборонні підприємства, які входять до структури концерну, на господарські товариства, які мають гнучкішу правову форму.

Очікується, що новостворені підприємства зможуть напряму залучати інвестиції.

За повідомленням «Укроборонпрому», до нього входить 118 підприємств, 21 з них розташоване на окупованих територіях.