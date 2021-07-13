Верховна Рада підтримала закон про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу

Верховна Рада 13 липня підтримала в другому читанні закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який передбачає запровадження принципів корпоративного управління в державних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

За документ проголосували 256 народних депутатів – представники «Слуги народу», «Голосу» і депутатської групи «Довіра». Проти виступили 16 парламентарів від «Батьківщини» та групи «За майбутнє».

Згідно з текстом документу, він має на меті «запровадження моделі корпоративного управління об’єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі України» відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку.

Він також має створити передумови для «підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» та «для залучення інвестицій в обороннопромисловий комплекс».

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Як пояснили в оборонному концерні «Укроборонпром», передбачена законом реформа має перетворити державні та казенні оборонні підприємства, які входять до структури концерну, на господарські товариства, які мають гнучкішу правову форму.

«Усі новостворені господарські товариства будуть згруповані в науково-виробничі об’єднання за галузевим принципом: бронетехніка, радарні системи, високоточне озброєння та боєприпаси, морські системи, авіаремонт та спецекспортери. Сам Концерн також буде перетворено в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі, та виконуватиме роль корпоративного центру», – йдеться в коментарі «Укроборонпрому».

Очікується, що новостворені підприємства зможуть напряму залучати інвестиції.

За повідомленням «Укроборонпрому», до цього входить 118 підприємств, 21 з них розташоване на окупованих територіях.