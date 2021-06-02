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02 червня 2021, Київ 12:09
Новини | Політика

Милованов став головою наглядової ради «Укроборонпрому»

Як повідомляє пресслужба держконцерну у фейсбуці, Милованова обрали одноголосно 1 червня, коли відбулося засідання оновленого складу наглядової ради концерну

Радник голови Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов обраний новим головою наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомляє пресслужба держконцерну у фейсбуці, Милованова обрали одноголосно 1 червня, коли відбулося засідання оновленого складу наглядової ради концерну, в якому взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну.

За повідомленням, на сьогодні наглядова рада «Укроборонпрому» представлена п’ятьма членами.

«До вищого керівного органу концерну входять перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а віднедавна – згідно з указом президента України від 21 травня – і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма», – повідомили в «Укроборонпромі».

Там також зазначили, що до повноважень наглядової ради належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу і військово-технічного співробітництва.

21 травня президент України Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Членами наглядової ради стали Тимофій Милованов, Олександр Носов і Ростислав Шурма.

Іншим указом президент України припинив повноваження 82-річного Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду «Укроборонпрому» з 8 грудня 2020 року.

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