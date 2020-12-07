У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського – КВУ

Громадська організація «Комітет виборців України» повідомила, що з відповіді на свій запит до Офісу президента України довідалася, що керівник ОПУ Андрій Єрмак має у п’ять разів більше офіційних радників, аніж президент України Володимир Зеленський.

«Станом на 23 листопада в А. Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник – О. Арестович). У В. Зеленського лише 4 радники. Радниками В. Зеленського є: Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. Всі вони працюють на позаштатній основі. Радниками А. Єрмака є: на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов», – повідомляє КВУ з посиланням на отриману відповідь від ОПУ.

Повідомляється, що КВУ не отримало інформації щодо проведення засідань групи радників президента України.

«Наявні факти свідчать, що інститут радників президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники, очевидно, жодного разу не збиралися. Це означає, що глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників президента», – прокоментував ситуацію голова КВУ Олексій Кошель.

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