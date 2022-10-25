Зеленський на брифінгу з Штайнмаєром: сподіваюся на отримання незабаром ще кількох систем IRIS-T

Президент України Володимир Зеленський назвав переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром «важливими» і висловив сподівання на отримання від Берліна ще кількох систем IRIS-T найближчим часом.

«Сьогодні ми провели важливі переговори… Я подякував Німеччині за надання сучасної системи ППО IRIS-T. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба, порятунку наших людей. Сподіваюсь, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем..», – заявив він під час брифінгу.

Штайнмаєр, у свою чергу, сказав, що Німеччина зараз є «одним з найбільших помічників, який передає багато різного озброєння».

«Йшлося про чотири системи IRIS-T. Я думаю, що буде більше безпеки для українських людей і захист від брутальної російської агресії», – додав він.

Крім того, президент Німеччини заявив, що Берлін незабаром передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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Після масованого російського нападу на українські міста 10 жовтня Україна отримала від Німеччини першу систему IRIS-T.