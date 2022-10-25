Штайнмаєр: Німеччина незабаром передасть Україні ще дві системи MARS II і чотири гаубиці

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє, що Берлін незабаром передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це він заявив на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.



«Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну», – сказав Штайнмаєр, звертаючись до Зеленського, повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

Міноборони Німеччини 12 жовтня повідомляло, що найближчими тижнями Україна отримає ще більше реактивних систем залпового вогню MARS II та самохідних артилерійських установок PzH 2000.

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії. Штайнмаєр відвідав Київ, де його, серед іншого, показали наслідки останній російських атак.

Під час його візиту на Чернігівщину в області було оголошено повітряну тривогу, деякий час президент Німеччини провів в укритті.