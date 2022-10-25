Штайнмаєр у Києві: «можете розраховувати на Німеччину»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії і виступив із посланням до громадян України, повідомила його речниця Керстін Гаммелін.

«Моє послання народу України: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну: у військовій, політичній, фінансовій і гуманітарній сферах. І в той же час я звертаюся до всіх німців удома: давайте ніколи не забувати, що ця війна означає для людей тут! Попри всі труднощі, які приносить війна і нам у Німеччині – погляньмо на це на мить очима українців, тоді ми знатимемо, що вони потребують нашої цілковитої солідарності й підтримки – стільки, скільки це необхідно», – йдеться в заяві президента Німеччини.

Він наголосив, що йдеться також про максимально швидке відновлення України, зокрема, відновлення зруйнованої інфраструктури, електромереж, водопроводів, тепломереж.

«Разом із президентом Зеленським я візьму шефство над партнерською мережею міст. Чим більше буде партнерства, тим легше буде пережити зиму», – додав президент Німеччини.

Нинішній перший візит Штайнмаєра після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але його третя спроба приїхати до Києва.

Минулого тижня Штайнмаєр відклав заплановану поїздку в Україну з міркувань безпеки.

Президент Німеччини також планував відвідати Київ разом із президентами Литви, Польщі, Латвії й Естонії в середині квітня, але не приїхав, заявивши, що влада України висловилася проти його візиту до Києва.

Однак президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що офіційного звернення щодо візиту президента ФРН не надходило.

Видання Bild із посиланням на джерела тоді повідомило, що президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

Штайнмаєр також викликав критику Києва у перші дні після російського вторгнення, запропонувавши надати лише 5000 шоломів як військову допомогу.

4 квітня президент Німеччини вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував із приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».

Відтоді Німеччина почала надавати Україні озброєння.