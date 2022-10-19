Президент Німеччини Штайнмаєр відклав візит до Києва – ЗМІ

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відклав запланований візит до України з міркувань безпеки, повідомляє агентство dpa.

Штайнмаєр планував відвідати Україну 20 жовтня і, зокрема, зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Водночас, як пише агенція, президент Німеччини планує здійснити цей візит найближчим часом.

Раніше про скасування візиту також повідомило німецьке видання Bild із посиланням на німецькі й українські джерела.

Як писало видання, поїздку готували протягом кількох тижнів, але німецькі міністерства закордонних і внутрішніх справ, а також представники сил безпеки порадили президентові не їхати зараз в Україну.

Ще у травні президент Володимир Зеленський заявляв, що розмовляв із президентом Штайнмаєром і запросив його приїхати в Україну.

12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що влада України висловилася проти його візиту до Києва, який президент Німеччини мав намір здійснити. Однак Зеленський заявив, що офіційного звернення щодо візиту президента ФРН не надходило.

Видання Bild із посиланням на джерела тоді повідомило, що президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

Перед цим, 4 квітня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував із приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, цілячи при цьому у житлові будинки й інші цивільні об’єкти і вбиваючи цивільних людей. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».