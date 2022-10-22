Міністри оборони та закордонних справ Німеччини закликали до збільшення фінансової допомоги ЗСУ

Міністри оборони та закордонних справ Німеччини закликали значно збільшити фінансову допомогу українським військовим в їхніх зусиллях із захисту країни від вторгнення РФ.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт та міністр закордонних справ Анналена Бербок у листі до міністра фінансів Крістіана Лінднера закликали збільшити суму в 697 мільйонів доларів, уже заплановану в бюджеті Німеччини на 2023 рік для допомоги українським військовим, приблизно до 2,17 мільярда доларів.

З відповідним листом змогла ознайомитися німецька інформаційна агенція dpa 22 жовтня.

Берлін зазнав критики з боку офіційного Києва та в самій Німеччині за відмову надіслати в Україну важкі озброєння, зокрема бойові танки. Влада Німеччини заявляє, що хоче координувати будь-які такі кроки зі своїми союзниками.

У повідомленні Frankfurter Allgemeine Zeitung від 22 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив Німеччину якнайшвидше надати додаткову військову допомогу.

Шмигаль повідомив, що Київ «з нетерпінням» чекає на постачання нових боєприпасів, які необхідні «прямо зараз». Він також заявив про необхідність систем протидії іранським безпілотникам-камікадзе, які Росія щодня запускає проти України. Прем’єр відзначив нещодавно доставлений німецький зенітно-ракетний комплекс Iris-T, заявивши, що він використовується і «вже врятував багато життів».

24 жовтня Шмигаль зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні, щоб відкрити німецько-український економічний форум.