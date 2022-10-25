Президент Німеччини приїхав до Києва після того, як відклав візит минулого тижня

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вранці 25 жовтня прибув до Києва з неоголошеним раніше візитом, повідомила його речниця.

Штайнмаєр, який прибув до української столиці поїздом, пізніше цього дня має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Це перший візит Штайнмаєра після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але його третя спроба приїхати до Києва.

Минулого тижня Штайнмаєр відклав заплановану поїздку в Україну з міркувань безпеки.

Президент Німеччини також планував відвідати Київ разом із президентами Литви, Польщі, Латвії й Естонії в середині квітня, але не приїхав, заявивши, що влада України висловилася проти його візиту до Києва.

Однак президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що офіційного звернення щодо візиту президента ФРН не надходило.

Видання Bild із посиланням на джерела тоді повідомило, що президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

Штайнмаєр також викликав критику Києва у перші дні після російського вторгнення, запропонувавши надати лише 5000 шоломів як військову допомогу.

4 квітня президент Німеччини вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував із приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».

Відтоді Німеччина почала надавати Україні озброєння.