Зеленський призначив Макеєва послом України у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Макеєва послом України у Німеччині.

Відповідний указ №662/2022 оприлюднено на сайті президента.

«Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним та повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина», – йдеться в документі.

Наразі Олексій Макеєв є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики, а також членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.

З 2014 до 2022 року послом України в Німеччині був Андрій Мельник.