Зеленський звільнив послів України у Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії та ще кількох країнах

Президент Володимир Зеленський видав низку указів щодо звільнення послів України у низці країн.

Як йдеться в документах на сайті Офісу президента, звільнено, зокрема:

Посла у Німеччині Андрія Мельника, в Угорщині – Любов Непоп, Норвегії – В’ячеслава Яцюка, Чехії – Євгена Перебийноса, Індії – Ігоря Поліху.

«З посад надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Мальдіви, надзвичайного і повноважного посла України у Федеративній Демократичній Республіці Непал, надзвичайного і повноважного посла України в Демократичній Соціалістичній Республіці Шри-Ланка, надзвичайного і повноважного посла України в Народній Республіці Бангладеш за сумісництвом», – йдеться також в одному з указів.

Всі укази датовані 9 липня 2022 року.