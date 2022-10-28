Штайнмаєр: Німеччина і Росія – більше не партнери

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив у п'ятницю з програмною промовою до німецького народу.

У своїй промові він заявив, що «жорстока загарбницька війна» Росії проти України розтоптала європейську безпекову архітектуру. Штайнмаєр, якому його опоненти ставлять у провину багаторічні зусилля зі встановлення співпраці з Росією, ясно висловив свою думку про Володимира Путіна:

«У своєму імперському божевіллі російський президент порушив міжнародне право, поставив під питання кордони, почав захоплення територій»



За словами Штайнмайєра, своїм нападом на Україну Росія звела нанівець усі уроки, які світ виніс із двох світових воєн, тепер світ перебуває у «фазі конфронтації».



Звертаючись до скептиків у деяких верствах німецького суспільства, насамперед на сході країни, Штайнмаєр наголосив, що Німеччина не може залишатися у бездіяльності, тому санкції, незважаючи на великі витрати, мали бути запроваджені Євросоюзом.

За його словами, Німеччина не може бути третьою стороною у цьому конфлікті.

Берлін докладає всіх зусиль для пошуків дипломатичних рішень, додав він. Проте перед лицем зла добра воля недостатня, зазначив Штайнмайєр. Адже інакше, за його словами, не можна назвати «підлі та людиноненависницькі російські атаки останніх восьми місяців».



Мир, за словами Штайнмаєра, не зможе бути укладений на підставі відмови від територій.

«Для багатьох людей в Україні передача їх на відкуп російським окупантам означала б перемогу зла», – наголосив президент ФРН, який кілька днів тому відвідав Україну.



Штайнмаєр також звернувся до жителів країни, в основному східних федеральних земель, які «відчувають свій зв'язок з Росією і люблять російську музику та літературу». Президент ФРН, який призначив своїм прес-секретарем журналістку, яка виросла в НДР, рішуче заявив: «Зараз при погляді на Росію не залишається місця для романтики. Наші країни сьогодні протистоять одна одній».



Тим самим президент Німеччини вперше заявив про те, що Російська Федерація та ФРН більше не є партнерами.

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії і виступив із посланням до громадян України, у якому, серед іншого, заявив, що Україна може розраховувати на Німеччину.

Читайте також: «Європацифіст» чи «лобіст Кремля»: хто такий Штайнмаєр?

Президент Німеччини також планував відвідати Київ разом із президентами Литви, Польщі, Латвії й Естонії в середині квітня, але не приїхав, заявивши, що влада України висловилася проти його візиту до Києва.

Однак президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що офіційного звернення щодо візиту президента ФРН не надходило.

Видання Bild із посиланням на джерела тоді повідомило, що президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві через тісні контакти президента Німеччини з Росією.

Штайнмаєр також викликав критику Києва у перші дні після російського вторгнення, запропонувавши надати лише 5000 шоломів як військову допомогу.

4 квітня президент Німеччини вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії. Він визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» і пожалкував із приводу своєї відданості газопроводу «Північний потік-2».

Відтоді Німеччина почала надавати Україні озброєння.