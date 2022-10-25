Чернишов заявляє про домовленість з Німеччиною щодо надання Україні 20 млн євро на резервне обладнання

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявляє, що Німеччина планує надати Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на атаки на критичну інфраструктуру.

За його словами, таких попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з главою німецького Міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, найближчим часом українська та німецька сторона мають фіналізувати цю домовленість.

«В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою. На виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть», – наголосив Олексій Чернишов.

На конференції з відновлення України в Берліні 25 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз виділить Україні 1 мільярд євро екстреної допомоги для відновлення енергопостачання. За її словами, також ЄС уже передав 400 електрогенераторів.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».