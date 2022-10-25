ЄС виділить Україні 1 мільярд євро для відновлення енергопостачання – фон дер Ляєн

Євросоюз виділить Україні 1 мільярд євро екстреної допомоги для відновлення енергопостачання, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на конференції з відновлення України в Берліні 25 жовтня.

За її словами, Росія цілить у цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику. «Тому ми працюємо з Україною над відновленням цієї інфраструктури, надаючи надзвичайну допомогу обсягом 1 мільярд євро. Ми також уже передали 400 електрогенераторів», – сказала вона.

За даними української влади, ударами російських ракет у жовтні була пошкоджена понад третина енергетичної інфраструктури України – електростанцій, трансформаторів, передавальних мереж.

Влада просить українців скоротити споживання електроенергії, що допоможе стабілізувати єдину енергетичну систему країни. Регулярно відбуваються так звані віялові відключення електрики, коли в окремих районах світло зникає на кілька годин.