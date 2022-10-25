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«Фінансовий Рамштайн» необхідно створити до кінця 2022 року – Шмигаль

За словами Шмигаля, «фінансовий Рамштайн» має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій

«Фінансовий Рамштайн» для обговорення міжнародної фінансової допомоги Україні необхідно створити до кінця 2022 року. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України.

«Ми вже маємо перші домовленості з ЄС, Міжнародним валютним фондом щодо платформи координації. Її необхідно створити до кінця цього року на базі формату «Рамштайн», – зазначив він.

За словами Шмигаля, «фінансовий Рамштайн» має діяти під головуванням ЄС, США та України.

Участь у таких зустрічах, на думку українського премʼєра, можуть брати міністри фінансів країн G7, представники міжнародних фінансових організацій (наприклад, Світового банку, МВФ, Європейського банку реконструкції та розвитку і т.п.).

«Метою таких зустрічей стане координація фінансової допомоги Україні. Визначення пріоритетів на короткі та тривалі строки відновлення, а також пошук джерел фінансування», – пояснив Шмигаль.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародній спільності створити формат фінансової підтримки України за прикладом так званого формату «Рамштайн».

На початку жовтня, у міністерстві культури анонсували «інформаційний Рамштайн», у рамках якого могло б відбуватися обговорення міжнародної допомоги українській культурі. Як зазначив тоді міністр Олександр Ткаченко, перша зустріч може відбутися вже наприкінці жовтня.

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