«Фінансовий Рамштайн» необхідно створити до кінця 2022 року – Шмигаль

«Фінансовий Рамштайн» для обговорення міжнародної фінансової допомоги Україні необхідно створити до кінця 2022 року. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України.

«Ми вже маємо перші домовленості з ЄС, Міжнародним валютним фондом щодо платформи координації. Її необхідно створити до кінця цього року на базі формату «Рамштайн», – зазначив він.

За словами Шмигаля, «фінансовий Рамштайн» має діяти під головуванням ЄС, США та України.

Участь у таких зустрічах, на думку українського премʼєра, можуть брати міністри фінансів країн G7, представники міжнародних фінансових організацій (наприклад, Світового банку, МВФ, Європейського банку реконструкції та розвитку і т.п.).

«Метою таких зустрічей стане координація фінансової допомоги Україні. Визначення пріоритетів на короткі та тривалі строки відновлення, а також пошук джерел фінансування», – пояснив Шмигаль.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародній спільності створити формат фінансової підтримки України за прикладом так званого формату «Рамштайн».

На початку жовтня, у міністерстві культури анонсували «інформаційний Рамштайн», у рамках якого могло б відбуватися обговорення міжнародної допомоги українській культурі. Як зазначив тоді міністр Олександр Ткаченко, перша зустріч може відбутися вже наприкінці жовтня.