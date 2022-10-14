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Міністр фінансів України став головою ради керуючих Світового банку і МВФ на 2023 рік

За його словами, новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і країнами – членами Світового Банку і МВФ

Міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою ради керуючих Світового банку і Міжнародного валютного фонду на 2023 рік. Про це сам міністр повідомив у фейсбуці 14 жовтня.

«Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ… Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені», – написав Марченко.

За його словами, новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і країнами – членами Світового Банку і МВФ.

За даними регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, установа оцінює загальну потребу України в допомозі протягом наступних трьох років у понад 100 мільярдів доларів.

7 жовтня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд надасть додатковий транш допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів. Гроші мають піти на підтримку обороноздатності України, виплати пенсій та соціальних програм.

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