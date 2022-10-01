Світовий банк схвалив додаткові 530 мільйонів доларів допомоги для України

Світовий банк схвалив надання Україні додаткової допомоги на 530 мільйонів доларів для реконструкції та відновлення. Про це установа повідомила 30 вересня.

За оцінкою банку, завдяки цьому загальна сума допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого сягає 13 мільярдів доларів, з яких 11 мільярдів вже виплачені.

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При цьому, за словами регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, установа оцінює загальну потребу України в допомозі протягом наступних трьох років у понад 100 мільярдів доларів.

Днями конгресмени США погодилися виділити близько 12 мільярдів доларів нової допомоги Україні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 17 вересня, що до державного бюджету надійшов грант у розмірі 1,5 мільярда доларів від США з Цільового фонду Світового банку.