Марченко представив у Раді проєкт бюджету-2023 – у Мінфіні назвали основні показники

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету 2023 року.

«Загальна сума доходів держбюджету прогнозується у сумі 1 279,1 мільярда гривень (загальний фонд – 1146,6 мільярда; спеціальний – 132,5 мільярда гривень)», – йдеться в заяві Мінфіну.

Видатки бюджету оцінють у 2 573,4 мільярда гривень, з них 304,9 мільярда – зі спеціального фонду.

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«Дефіцит державного бюджету у 2023 році передбачається на рівні 20% ВВП, у тому числі загальний фонд – 17,3% ВВП. Майже 38 мільярдів доларів ми сподіваємось залучити від наших міжнародних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду», – заявив Марченко.

Він назвав першим пріоритетом країни оборонні видатки. У бюджет закладено 1 трильйон 141 мільярд гривень на національну безпеку й оборону – за словами міністра, це «по суті, обсяг, що дорівнює видаткам, який зазвичай наша країна мала у попередні роки».

Мінфін передбачає оптимізацію державного бюджету для вивільнення ресурсів на безпекові та оборонні видатки.

«Зокрема, заплановано скорочення на 11,6 млрд грн видатків на утримання органів влади», – повідомляє пресслужба відомства.

Серед інших показників:

155 мільярдів на сферу освіти

175,7 мільярда на охорону здоров’я

19 мільярдів на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення зруйнованого житла й критичної інфраструктури

Кабмін схвалив проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік 13 вересня.