Україна домовилася з G7 про призупинення виплат за офіційним боргом – Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав меморандум про призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою кредиторів України з країн «Групи семи» та Паризького клубу – про це Міністерство фінансів повідомило 14 вересня.

Угода має на меті пом’якшення економічних наслідків російської агресії проти України, пояснюють у відомстві. Вона є продовженням наміру зупинити виплати за двосторонніми боргами з 1 серпня до кінця 2023 року, який група кредиторів оголосила 20 липня.

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«Країни-кредитори висловили свою підтримку призупиненню виплат за боргом Україною, щоб дозволити уряду України збільшити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки, яка постраждала від війни», – повідомляє Мінфін.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів.

«Призупинення виплат за боргом Україною, підтримане цими країнами, дозволить українському уряду заощадити валютну ліквідність і таким чином забезпечити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки. Загальна сума боргу, що покривається цим Меморандумом становить приблизно 3,1 мільярди доларів США», – заявляють в уряді.

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Як заявив Марченко, після підписання меморандуму Київ матиме двосторонні переговори з країнами-партнерами для пошуку рішень, які «дозволять Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоб покрити наш щомісячний дефіцит державного бюджету під час війни у короткостроковій перспективі, впоратись з нашими фінансовими зобов’язаннями в середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити нашу економіку, коли ми переможемо».

У проєкті державного бюджету на 2023 рік перебачено дефіцит бюджету на рівні 20% ВВП. Його перекриття планується за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 мільярда гривень (загальний фонд – 1 516,8 мільярда, спеціальний фонд – 170 мільярдів) з них для погашення державного боргу – 415 мільярдів гривень.