Мінінфраструктури: понад 3 млн тонн агропродукції експортували з українських портів

За 1,5 місяця роботи «зернового коридору» через порти Великої Одеси експортовано 3,1 мільйона тонн агропродукції, повідомило 14 вересня Міністерство інфраструктури України.

«14 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» вийшли п’ять суден зі 153 тисячами тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи», – йдеться в повідомленні.

Всього з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи й Африки, уточнили в міністерстві.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.