Латвія заморозила російські активи на 80 мільйонів євро – голова Комісії з фінансів

Вартість активів, заморожених у банках Латвії через санкції проти Росії, оцінюється в близько 80 мільйонів євро – про це заявила голова Комісії з фінансів та капіталу Санта Пургайле в ефірі каналу TV3 13 вересня, передають місцеві медіа.

За її словами, 80 мільйонів євро – це позначка, на якій зупинився фінансовий сектор. За останні кілька місяців особливих змін у цих цифрах не спостерігалося.

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«Ми бачимо збільшення відтоку грошей до країн на кшталт Казахстану, Узбекистану, Туреччини. Відтак ми пильно аналізуємо дані, вимагаючи пояснень і роблячи висновки», – сказала Пургайле, висловивши переконання, що всі, хто намагається обійти санкції, рано чи пізно будуть викриті.

За словами голови Комісії, в Латвії встановлено шістьох людей, які безпосередньо підпадають під санкції, та 35 юридичних осіб, які безпосередньо не включені до санкційних списків, але встановлено, що права власності чи контролю за ними належать підсанкційним особам, відтак активи та цінні папери цих компаній заморожено.

Пургайле припускає, що ця цифра навряд чи відчутно зросте, якщо санкції не будуть розширені.

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Захід після початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав заморожувати російські активи під своєю юрисдикцією.

Український уряд 5 серпня затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. Йдеться про майно, яке належить російській державі, активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, а також активи російських банків. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пропонується конфіскація 903 російських об’єктів – конфісковані активи конвертуватимуться в кошти на оборону та відновлення України.