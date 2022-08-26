Агресія Росії проти України підштовхнула країни Балтії позбутися радянських монументів – віцемер Риги

Країни Балтії розпочали знесення радянських пам'ятників на своїх територіях у 2022 році, тому що їх підштовхнула до цього агресія Росії проти України. Про це у програмі Радіо Свобода «Свобода Live» заявив віцемер Риги, заступник голови Ризької думи Едвардс Смілтенс.

«Ви дуже допомогли у вирішенні цього питання, тому що до цього моменту у багатьох була політика вагання, а зараз ми всі розуміємо, що у вас відчинились просто ворота пекла. Те, що відбувається в Україні, це просто якесь жахіття. Росіяни увесь час говорили, що борються з нацистами, але самі ж стали нацистами», – зазначив він.

Едвардс Смілтенс також додав, що після завершення демонтажу пам’ятника радянським воїнам у парку Перемоги, що в районі Пардаугава, у Ризі стало «дуже багато свіжого повітря».

12 травня Сейм Латвії зняв юридичну перешкоду для знесення радянських пам'ятників на території країни, припинивши в односторонньому порядку дію 13-ї статті латвійсько-російського договору, яка гарантувала захист таким меморіальним спорудам.

Рішення знести встановлений за часів СРСР пам’ятник воїнам радянської армії ухвалили у травні на позачерговому засіданні Ризької думи.

Частина латвійського суспільства вважає цей монумент одним із символів радянської окупації. Частина російського населення виступає проти знесення, вважаючи, що пам’ятник увічнює пам’ять визволителів Риги від нацизму.