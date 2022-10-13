Україна отримала 1,3 мільярда доларів екстреного фінансування від МВФ – Шмигаль

Раніше анонсовані 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду надійшли в Україну, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 жовтня.

«Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки», – написав він у своєму Телеграмі.

За підсумками голови уряду, загалом після початку повномасштабної війни МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів.

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«Найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку», – додав Шмигаль.

7 жовтня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд надасть додатковий транш допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів. Гроші мають піти на підтримку обороноздатності України, виплати пенсій та соціальних програм.