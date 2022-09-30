Байден підписав закон про допомогу Україні у понад 12,3 млрд дол

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав закон, який передбачає фінансування федерального уряду до середини грудня і виділення допомоги Україні в розмірі понад 12,3 мільярда доларів.

Гроші для України підуть на навчання, обладнання та матеріально-технічну підтримку українських військових, допомогу уряду України у забезпеченні основних потреб громадян і поповнення озброєнь і боєприпасів США.

«Цей внесок гарантує, що ми продовжуємо дотримуватись нашої моральної відповідальності за підтримку народу України перед обличчям жорстокого вторгнення, яке продовжує вимагати від нас рішучих дій», – цитує агенція Associated Press представницю від Демократичної партії Розу Делауро, яка є головою комітету з асигнувань Палати представників США.

Раніше цього місяця президент США Джо Байден подав запит до Конгресу США на екстрену допомогу в розмірі 11,7 мільярда доларів для України.

Нові кошти для України будуть додані до вже затверджених цього року 40 мільярдів доларів. Білий дім заявив, що близько 75 відсотків цієї військової та пов’язаної з нею підтримки було надано або вже освоюється.