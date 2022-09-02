Байден просить у Конгресу 11,7 млрд дол додаткових коштів для України

Президент США Джо Байден подав запит Конгресу США на екстрену допомогу в розмірі 11,7 мільярда доларів для України.

Запит є частиною пакету надзвичайних витрат США на суму 47,1 мільярда доларів, серед яких є витрати на боротьбу з COVID-19, мавпячою віспою і подолання наслідків стихійних лих у деяких південних штатах.

Поточне фінансування федеральних агентств закінчиться у 2022 фінансовому році 30 вересня, якщо Конгрес не продовжить його. Законодавці ще не ухвалили законопроєкт про фінансування на 2023 рік, а це означає, що їм, ймовірно, потрібно буде вжити тимчасові заходи фінансування, що дасть більше часу для переговорів.

Нові кошти для України будуть додані до вже затверджених цьогоріч 40 мільярдів доларів. Білий дім заявив, що близько 75 відсотків цієї військової та пов’язаної з нею підтримки було надано або вже освоюється.

Новий пакет включатиме кошти на обладнання, розвідку та бюджетну підтримку України.

Запит на екстрене фінансування також передбачає 2 мільярди доларів на усунення впливу війни Росії на постачання енергоносіїв до США.

Президент США Джо Байден 24 серпня оголосив про надання майже 3 мільярдів доларів військової допомоги Україні.