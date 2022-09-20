Місія МВФ в Україні розпочнеться у жовтні – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва домовилися про початок роботи місії МВФ в Україні в жовтні поточного року, повідомив Шмигаль у твітері у вівторок увечері.

«МВФ – надійний партнер. Зустрівся сьогодні з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою... Домовилися про започаткування місії МВФ уже в жовтні», – написав Шмигаль.

За його словами, сторони обговорили «наступні кроки щодо програми співпраці».

13 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що МВФ погодив виділення Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки.

Минулого тижня у МВФ повідомили про зміну керівника місії в Україні – британець Гевін Грей змінив на цій посаді громадянку Болгарії Іванну Владкову Голлар.