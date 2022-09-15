У МВФ повідомили про зміну керівника місії в Україні

Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян повідомив про нового голову місії МВФ в Україні.

«Гевін Грей, громадянин Великої Британії, був призначений головою місіі МВФ до України. Пан Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Він змінить на цій посаді пані Іванну Владкову Голлар з 20 вересня», – йдеться у заяві Степаняна, поширеній представництвом МВФ в Україні.

Згідно з відкритими даними, зокрема у Linkedin, Гевін Грей наразі є радником зі стратегічної політики та перегляду МВФ, раніше був заступником голови департаменту Фонду на Близькому Сході та в Центральній Азії, очолював місію в Іраку.

Громадянка Болгарії Іванна Владкова-Голлар стала головою місії МВФ в Україні 1 травня 2020 року, проте через пандемію COVID-19 , а потім розв’язану Росією війну фізичних візитів місії в Україну в не було.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован цими днями повідомив, що Фонд розглядає можливість повернення свого постійного представника до Києва.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня повідомила, що Фонд може найближчим часом виділити Україні екстрене фінансування.