Рада затвердила проєкт держбюджету в першому читанні

Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні.

Як повідомив у телеграмі перший заступник голови податкового комітету парламенту, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, «після майже трьох годин обговорення правок, «за» проголосував 251» народний депутат.

За його словами, із раніше затверджених бюджетним комітетом чотирьох правок під час обговорення залишилися дві: додати 446 мільйонів гривень на соціальний захист дітей і сім’ї; скоротити резервний фонд для виділення двох мільярдів гривень до Державного фонду регіонального розвитку.

«У залі вдалося збити правку про збільшення фінансування «Марафону» на 1,4 млрд, також збили правку №230 (щодо реабілітації осіб з інвалідністю), №277 (додаткові права КМУ). Всі інші правки залишилися, як у рішенні комітету і на добру волю уряду», – написав депутат у телеграмі.

Розгляд документу в другому читанні планується цього місяця.

Міністр фінансів Сергій Марченко у вересні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету 2023 року.

«Загальна сума доходів держбюджету прогнозується у сумі 1 279,1 мільярда гривень (загальний фонд – 1146,6 мільярда; спеціальний – 132,5 мільярда гривень)», – йдеться в заяві Мінфіну.

Видатки бюджету оцінють у 2 573,4 мільярда гривень, з них 304,9 мільярда – зі спеціального фонду.

Кабмін схвалив проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік 13 вересня.

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