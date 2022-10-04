ВВП України в 2022-му скоротиться дещо менше, ніж прогнозувалося раніше – Світовий банк

Країни в регіоні Європи та Центральної Азії повернуться до слабкого зростання у 2023 році, «відображаючи негативні наслідки» війни в Україні, йдеться в прогнозі Світового банку.

Світовий банк очікує, що сукупний ВВП країн Європи та Центральної Азії зросте на 0,3 відсотка у 2023 році. Це відбудеться після скорочення, яке зараз прогнозується на 0,2 відсотка цього року, повідомляє Світовий банк в оновленому економічному звіті для Європи та Центральної Asia вийшов 4 жовтня.

Банк зазначив, що прогноз скорочення на 0,2% на 2022 рік є помітним покращенням у порівнянні з червневим прогнозом банку про скорочення на 2,9 відсотка.

Нові прогнози для регіону з 23 країн, в тому числі України та Росії, відображають кращу, ніж очікувалося, стійкість деяких із найбільших економік регіону разом із розширенням програм стимулювання часів пандемії в деяких країнах.

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У звіті йдеться, що банк тепер очікує скорочення ВВП України на 35 відсотків цього року. Цей показник краще за 45-відсоткове скорочення, прогнозоване навесні цього року.

«Економічна активність (України – ред.) постраждала від руйнування виробничих потужностей, пошкодження сільськогосподарських угідь і скорочення пропозиції робочої сили», – йдеться в звіті.

За оцінками установи, понад 14 мільйонів людей мусили переїхати через війну.

Відновлення та реконструкція вимагатимуть щонайменше 349 мільярдів доларів США, що більше ніж у 1,5 рази перевищує розмір довоєнної економіки України, йдеться у звіті.

Світовий банк також заявив, що війна проти України погіршує перспективи відновлення після пандемії для країн, що розвиваються, в регіоні.

«Накладання криз війни в Україні, пандемії, яка триває, та різкого зростання цін на продовольство та пальне є болючими нагадуваннями про те, що уряди повинні бути готові впоратися з масштабними, неочікуваними потрясіннями, які розгортаються дуже швидко», – коментує віцепрезидентка Світового банку для Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

Вона вказує на те, що Україна й надалі потребує «величезної фінансової підтримки, оскільки війна безпідставно триває», а також допомоги з відновленням.

Наразі Світовий банк прогнозує, що економіка Росії скоротиться на 4,5 відсотка в 2022 році в порівнянні з 8,9 відсотка, який прогнозувався в червні. Очікується, що в 2023 році економіка Росії скоротиться на 3,6 відсотка.

В окремій записці про вплив глобальної енергетичної кризи Світовий банк заявив, що тривале припинення постачання енергоресурсів до Європейського Союзу може спровокувати рецесію в країнах Європи та Центральної Азії.

Вплив буде сильнішим на країни, які більше залежать від російського природного газу, і менше на країни, які мають доступ до альтернативних поставок газу або більше внутрішнього виробництва енергії.

До регіональної групи входять Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Казахстан, Косово, Киргизстан, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Україна і Узбекистан.