Мінфін: Україна отримає від Світового банку додатково майже 530 млн дол кредиту

Україна отримає від Світового банку додаткові майже 530 мільйонів доларів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.



Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні додаткового фінансування у рамках реалізації проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

За даними міністерства, кредитні кошти – 529,9 млн дол – буде надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії, термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом.

«Ми вдячні урядам Великої Британії та Данії, а також команді Світового банку потужну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану», – зазначив Сергій Марченко під час підписання угоди.

Кошти позики буде спрямовано до загального фонду Держбюджету на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, додають у Мінфіні.

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За даними регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, установа оцінює загальну потребу України в допомозі протягом наступних трьох років у понад 100 мільярдів доларів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 17 вересня, що до державного бюджету надійшов грант у розмірі 1,5 мільярда доларів від США з Цільового фонду Світового банку.