МВФ надає Україні додаткові 1,3 млрд доларів на оборону та соціальні програми – Шмигаль

Міжнародний валютний фонд надасть додатковий транш допомоги Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 жовтня.

«МВФ надасть Україні додаткові 1,3 мільярда доларів! Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 мільярда доларів. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки», – написав голова уряду в своєму Телеграмі.

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За його даними, після початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні близько 20 мільярдів доларів. Ці кошти допомагають покривати бюджетні видатки цього року.

«На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7», – додав Шмигаль.

13 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що МВФ погодив виділення Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки.