Україна приєднується до Організації економічного співробітництва та розвитку – президент

Україна починає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 5 жовтня.

«Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі», – заявив він.

За його словами, Київ подав заявку на вступ, і ОЕСР її підтримала. Відтак Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується.

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Крім того, Зеленський анонсував запуск регіонального офісу Організації в Києві цього року.

«Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою», – додав він.

У червні Володимир Зеленський подякував ОЕСР за припинення співпраці з Росією та закриття офісу в Москві, а також за рішення відкрити регіональний офіс у Києві.