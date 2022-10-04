Український експорт у вересні виріс до рекордного значення з початку війни – Мінекономіки

У вересні обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% в порівнянні з серпнем цього року, що є рекордним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Минулого місяця українські підприємства експортували за кордон продукції на 4 млрд 144 млн доларів. Для порівняння в серпні цей показник складав 3 млрд 363 млн доларів. Це найкращий результат з лютого 2022 року. Також виріс об’єм українського експорту і в кількісному еквіваленті. Якщо у серпні обсяг української продукції, що було вивезено за кордон, складав 7,29 млн тонн, то у вересні цей показник виріс на 32% до 9,66 млн тонн. Завдяки цьому у вересні покращився показник сальдо торгового балансу – обсяг імпорту минулого місяця перевищував обсяг експорту всього на 354 млн доларів, тоді як в серпні від’ємне сальдо торгового балансу складало 1 млрд 53 млн доларів», – йдеться в повідомленні.

Як прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко, сальдо торгівлі товарами все ще негативне, але при цьому від’ємний показник в порівнянні з серпнем скоротився в тричі.

Що стосується структури українського експорту, то найбільше Україна експортувала зернові, соняшникову олію, електроенергію та продукцію горно-металургійного комплексу, повідомили в Мінекономіки.

Минулого тижня в уряді закликали банки підтримати економіку під час війни шляхом фінансування експорту українських товарів, робіт та послуг на світові ринки.