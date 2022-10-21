У Мінфіні прозвітували про перебіг зустрічей представників України та експертів МВФ у Відні

У Міністерстві фінансів України повідомили про завершення зустрічей у Відні місії Європейського департаменту МВФ з представниками Мінфіну і Національного банку України.

«Під час серії зустрічей було обговорено макрофінансову ситуацію в Україні, показники проєкту держбюджету на 2023 рік, а також потреби у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту бюджету. Представники Фонду відзначили зусилля українського уряду у збереженні макрофінансової стабільності у складних поточних умовах», – йдеться в повідомленні.

Продовженням зустрічей, кажуть у Мінфіні, стане обговорення моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ протягом наступних тижнів.

Очікується, що нова програма окреслить напрями політики уряду та НБУ щодо забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, та надасть оцінку потребам України у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік.

У березні в рамках інструменту екстреного фінансування Україна отримала від МВФ 1,4 мільярда доларів, у жовтні – додатково 1,3 мільярда.