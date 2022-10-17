У Відні з місією МВФ обговорюватиметься нова програма для України – НБУ

У Відні 17 жовтня розпочала свою роботу місія МВФ щодо України, яка триватиме до 20 жовтня включно, повідомила пресслужба Національного банку України.

«Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту», – повідомила пресслужба регулятора.

У НБУ цитують голову банку Андрія Пишного, який заявив про налаштованість на «активну роботу з експертами фонду».

«Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з фондом», – сказав Пишний.

В НБУ очікують, що нова програма стане «важливим етапом у відносинах з фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги нашій країні».

У березні в рамках інструменту екстреного фінансування Україна отримала від МВФ 1,4 мільярда доларів, у жовтні – додатково 1,3 мільярда.