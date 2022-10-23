Зеленський обговорив із керівницею МВФ «можливу повноцінну програму»

Президент України Володимир Зеленський провів 23 жовтня телефонну розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Про розмову та її теми повідомили обидві сторони.

«Продовжив діалог із директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за 1,3 мільярда доларів надзвичайної допомоги. Запевнив, що Україна буде робити все, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової. Наголосив на важливості координаційної платформи донорів України», – відзначив у твітері глава держави.

«Чудова дискусія з президентом Зеленським. Обговорили нещодавню підтримку МВФ у розмірі 1,3 мільярда доларів США, зустріч наших команд у Відні, майбутню міжнародну конференцію щодо України і майбутній шлях моніторингу програми та можливу повноцінну програму МВФ», – наголосила очільниця фонду.

Минулого місяця премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що домовився з очільницею МВФ про початок роботи місії фонду в Україні в жовтні.