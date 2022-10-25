Повернення Криму означатиме відродження справжнього миру – Зеленський

Повернення анексованого Росією Криму Україні означатиме «відродження справжнього миру». Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.

«Росія розпочала свою божевільну агресію саме з Криму. Це був пролог повномасштабної війни... Російський потенціал агресії буде знищено під корінь, коли український прапор знову буде на своєму законному місці: в містах та селах Криму. Крим має бути звільнений від його використання Росією як плацдарму. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде, а люди відчують, що світ стає безпечнішим», – наголосив він.

25 жовтня у столиці Хорватії Загребі стартувала пленарна сесія парламентського саміту «Кримської платформи». Саміт проводять Верховна Рада України і хорватський парламент.

Очікується участь у заході представників парламентських асамблей, міжнародних організацій, Європейського парламенту, США, Хорватії, Великої Британії, Латвії, Естонії, Литви, Чехії, Польщі, Німеччини, Туреччини, Швеції, Канади, Японії, а також Південної Америки, Африки та Азії.

Учасники саміту зосередять увагу на Україні та окупованому Криму, а також зростанні глобальних загроз безпеці та посиленні міжнародного та санкційного тиску на РФ.