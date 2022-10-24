У Крим повернулася масова практика насильницьких зникнень – правозахисники

До окупованого Криму вперше за останні кілька років повернулася масова практика насильницьких зникнень громадян, повідомила під час дискусійної програми парламентського саміту «Кримської платформи» у Хорватії голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

«Зокрема, окупанти тримають без надання доступу адвокатам, без повідомлення рідних низку громадян у Криму. Частину вони переміщують із окупованої Херсонської області. Зокрема, як правозахисники, ми маємо інформацію про те, що такої практики насильницьких зникнень зазнала низка громадян: Ярослав Жук, Ірина Горобцова, Сергій Цигипа, Іван Козлов, Микола Петровський, Марія Гарсія-Калатают, Руслан Абдурахманов, Абаз Куртамет. Однак достеменно ніхто не може сказати зараз, скільки саме людей є жертвами насильницьких зникнень і перебувають у місцях позбавлення волі в окупованому Криму», – заявила Печончик.

Вона додала, що на Кримському півострові значно посилилися тенденції тиску та переслідування незалежних адвокатів, а також журналістів.

«Зокрема, у травні цього року чотирьох кримськотатарських адвокатів було затримано, і пізніше вони отримали штрафи та адміністративні арешти, зокрема це Едем Семедляєв, Назім Шейхмамбетов, Айдер Азаматов й Еміне Авамілєва. Крім того, ще трьох кримських адвокатів було позбавлено адвокатського статусу, ліцензії, можливості продовжувати адвокатську діяльність: Ліля Гемеджи, Рустем Кямілєв і Назім Шейхмамбетов», – розповіла правозахисниця.

За словами Печончик, зараз щонайменше 14 цивільних журналістів у Криму є політичними в’язнями і перебувають у місцях несвободи.

«І двох із цих людей було ув’язнено вже після 24 лютого – це Ірина Данилович і Вілен Темер’янов, який співпрацював з ініціативою «Кримська солідарність», – уточнила голова ZMINA.

Вона наголосила, що зараз «понад 150 громадян України є політичними в’язнями, які перебувають або на території окупованого Криму, або були переміщені до місць позбавлення волі на території Російської Федерації». За словами правозахисниці, 30 із них були ув’язнені вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У серпні правозахисники попереджали, що кількість насильницьких зникнень в анексованому Криму та на окупованих територіях України може значно зрости.

За 2014-2020 роки «КримSOS» зафіксував 44 випадки насильницьких зникнень у Криму, 15 із них – люди, чия доля та місце перебування – досі невідомі.