У Хорватії стартувала дискусійна програма парламентського саміту «Кримської платформи»

У столиці Хорватії Загребі стартувала дискусійна програма першого парламентського саміту «Кримської платформи».

Як зазначають організатори, мета заходу – «висвітлення важливих питань, що стосуються окупованого Кримського півострова, а саме: перспективи притягнення Росії та російських посадових осіб до відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в окупованому Криму, питання про майбутню реінтеграцію Криму після деокупації, хорватський досвід реінтеграції територій і можливість його застосування в українських реаліях у майбутньому».

«Участь в обговоренні цих складних тем візьмуть українські чиновники й експерти, а також представники хорватського громадянського суспільства та колишні урядовці з відповідним досвідом», – йдеться у повідомленні.

Пленарна сесія парламентського саміту «Кримської платформи» стартує завтра, 25 жовтня.

Другий саміт «Кримської платформи» відбувся 23 серпня 2022 року в онлайн режимі за участю представників 59 країн та міжнародних організацій.

Перший установчий саміт «Кримської платформи» відбувся торік 23 серпня. У ньому взяли участь 47 іноземних держав і міжнародних організацій.

«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на РФ, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.