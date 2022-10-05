До парламентського саміту Кримської платформи долучаться понад 30 учасників – Стефанчук

Перший парламентський саміт Кримської платформи відбудеться наприкінці жовтня у Хорватії, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 5 жовтня.

«Більше 30 спікерів парламентів та керівників міжпарламентських об’єднань та асамблей підтвердили свою участь у Першому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи», – заявив він.

Стефанчук додав, що запросив до участі парламентарів Бельгії під час розмови з головою Палати представників бельгійського парламенту Еліан Тільйо.

«Саміт покликаний активізувати парламентський вимір роботи, яку здійснює Україна спільно з міжнародними партнерами у питанні деокупації Криму. І на прикладі українського Криму – ми маємо обговорити питання глобальної безпеки», – зазначив Стефанчук.

Другий саміт Кримської платформи пройшов у серпні 2022 року.

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«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.