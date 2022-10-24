Буданов розповів, коли «перестане існувати» Кримський міст

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Кримський (Керченський) міст «перестане існувати», коли Україна поверне Крим.

«Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований. Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна», – сказав Буданов в інтерв’ю виданню «Українська правда».

Він також прокоментував нещодавній вибух на мосту.

«Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Цей міст – один із символів «русского мира». Крейсер «Москва» пішов на дно, Кримський міст – фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося», – заявив голова ГУР.

Щодо заяв ФСБ Росії про те, що що за організацією вибуху на Керченському мосту стоїть особисто Буданов, то очільник ГУР сказав, що ставиться до цього «не до кінця серйозно».

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із територією Росії, стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відкинув припущення, що за вибухом на Керченському (Кримському) мосту стоять українські спецслужби.

«Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо. Вони (в Росії – ред.) мають серйозні внутрішні відносини між військовими і їхніми спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалей влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний», – заявив Зеленський в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News, відповідаючи на запитання, хто може стояти за вибухом на Керченському мосту.