«Обвалення прольотів не мало статися». Хто підірвав Керченський міст у Криму?

Від вибуху на Керченському мосту 8 жовтня не лише спалахнули цистерни на залізничній частині, а й обрушилися два прольоти автомобільної частини. Президент Росії Володимир Путін звинуватив українське керівництво та спецслужби в організації «терактів», які нібито загрожують РФ. Керівництво України не підтверджувало своєї причетності до цього вибуху. Крим.Реалії зібрали думки експертів із цього приводу.

Кандидат геолого-мінералогічних наук, російський незалежний експерт Юрій Медовар, який від самого початку виступав із критикою будівництва мосту, вважає, що навіть за потужного вибуху обвалення прольотів не мало статися.

Цей міст – помилка, його будували для однієї людини

«Цей міст – помилка, його будували для однієї людини. Ну ось, вибух на мосту: все пішло нагору, спалахнули цистерни, це логічно. А те, що він «склався», розумієте, на дві частини й упав у море, і ми не бачимо, що там під водою... Усі помітили, що другого шару асфальту немає. Ну, там десять сантиметрів. Хоча якщо десять сантиметрів помножити на дев'ятнадцять кілометрів, вийде пристойна сума. Чи бетон? За часів його спорудження я дуже боявся, що можуть «накосячити»: не той бетон покласти, не тієї марки тощо. Ну й ось, що вийшло. Я можу сказати одне – міст виявився не тим, що нам казав товариш Ротенберг. І я думаю, що Путін (так, вони друзі) повинен забрати у нього зірку героя Росії. Тому що міст виявився «туфтовим». Серйозно говорю – туфтовий», – зазначає Юрій Медовар.

Російські силовики заявили, що вибух – це теракт, який нібито організувало Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. 12 жовтня ФСБ Росії заявила, що за організацією вибуху на Керченському мосту стоїть голова ГУР Кирило Буданов. Також російська спецслужба нібито встановила 12 «співучасників підготовки теракту», вісьмох із них, за повідомленням ФСБ РФ, затримали.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському (Кримському) мосту.

«Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту», – сказав Юсов.

Російський експерт Юрій Медовар не вірить у те, що хтось поза межами країни міг так досконало знати розклад руху на мосту, щоб організувати вибух.

Хто знав, що буде йти саме поїзд, саме з паливом, яке спалахне і вибухне?

«Це хтось знав, що буде потяг. Розумієте, звалити зараз на українців – це найпростіше, на «америкосів», на когось іще, на англійську розвідку. Але хто знав, що буде йти саме поїзд, саме з паливом, яке спалахне і вибухне? І щоб вибухнула саме ця вантажівка, саме в цей момент? Потрібно знати абсолютно весь рух», – каже незалежний російський експерт.

Юрій Медовар не розуміє, як начинена вибухівкою вантажівка могла подолати всю систему безпеки мосту.

Цю загадку буде відгадано після того, як зміниться верховна влада в Росії

«Безпека коштує близько мільярда на рік, лише одна безпека, служба. Там ФСБ охороняє, Росгвардія охороняє, сканери. Зачекайте секундочку, якщо у вас така охорона і система безпеки, як могла ця вантажівка проїхати, начинена вибухівкою? Ви що, а як же сканери? Все ж сканується, її ж мали відразу зупинити. Хто це провів, як вони примудрилися провезти, це загадка. Я думаю, що цю загадку буде відгадано після того, як зміниться верховна влада в Росії», – зазначає незалежний російський експерт.

Організатори вибуху можуть бути всередині Росії, припускає український політолог Дмитро Левусь.

«Достатньо згадати, що у РФ, у зв'язку з поразками у війні з Україною, загострилася боротьба за владу. Пригожинсько-кадирівський альянс звинувачує в безглуздості та безрукості російських військових. Феесбешники взагалі дуже люблять робити гучні теракти, щоб звинувачувати своїх противників у злочинах. Причому вони ніколи не зважають на іміджеві та інші втрати, адже міст реально важливий для військових перевезень росіян», – каже український політолог Дмитро Левусь.

Крихкість режиму підвищується, він стає, як кришталевий місток: достатньо якогось маленького камінчика, і все воно може раптово впасти

Версію про те, що підрив мосту – це міжвідомча боротьба у самій Росії, підтримує і політолог із Криму Євгенія Горюнова. Але ослаблення системи влади у Росії вигідне Україні, вважає вона.

«Вони почнуть шукати зрадників у своїх лавах. Нехай шукають ще, бо що більше «розборок», то краще для нас. Туди ще може підключитись Кадиров, який обіцяє «захист Кримського мосту». Я так розумію, що це буде ще для ФСБ проблемою, тому що у ФСБ із Кадировим геть погані стосунки. Почнуться певні «жаби-гадюки», і, відповідно, це дуже хороший показник. Бо коли починаються ці підкилимні ігри, то це каже про те, що система вже дуже сильно ослабла. Крихкість режиму підвищується, він стає, як кришталевий місток: достатньо якогось маленького камінчика, і все воно може раптово впасти», – зазначає політолог із Криму Євгенія Горюнова.

На її думку, вибух на Керченському мосту – це насамперед удар по репутації та самолюбству Путіна.

Це удар по Путіну, бо міст – це його дітище

«Це удар по Путіну, бо міст – це його дітище. Він його пестив, плекав, відкривав і так далі. Це як ланцюг, яким він намагався прив'язати Крим до Росії. І ось тепер ланки цього ланцюга, вони почали руйнуватися. І скоро весь цей ланцюжок зруйнується», – вважає Євгенія Горюнова.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з'явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за те, що сталося на мосту.

Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Українські офіційні особи відмовляються від коментарів. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.