Чубаров: партнери України стали прагматиками в питанні деокупації Криму

Міжнародні партнери України стали більш прагматичними в питанні деокупації Криму і тепер не виключають його повернення під контроль Києва військовим шляхом. Про це в ексклюзивному коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час саміту «Кримської платформи» у Загребі.



«Торік, коли відбувався установчий саміт «Кримської платформи», ухваленій Кримській декларації за наполяганням окремих наших партнерів ми були змушені записати, що деокупація Криму відбуватиметься мирним способом – через діалог. Події, пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії, тобто 24 лютого, вони протверезили всіх, і всі зрозуміли, що має бути весь комплекс дій, способів, щоб звільнити окуповану територію України. Зрозуміло, що ми робитимемо все, щоб уникнути кривавих битв на території півострова, але все покаже перебіг цієї війни», – сказав Чубаров.

Парламентський саміт Кримської платформи проходить 24-25 жовтня у Загребі (Хорватія). У перший день проблематику Криму обговорюють правозахисні організації, у другий – учасниками будуть представники парламентів країн-учасниць.



Другий саміт «Кримської платформи» відбувся 23 серпня 2022 року в онлайн режимі за участі представників 59 країн і міжнародних організацій.



Перший установчий саміт «Кримської платформи» відбувся торік 23 серпня. У ньому взяли участь 47 іноземних держав і міжнародних організацій.



«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на РФ, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.