Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав відбудову України «завданням покоління, виконання якого має розпочатися зараз». Про це глава німецького уряду заявив 25 жовтня в Берліні на відкритті Міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України.

«На карту поставлено не що інше, як створення нового плану Маршалла для 21-го століття — завдання покоління, виконання якого має початися зараз», — сказав Шольц.

Він також вказав, що рішення ЄС підтримувати Україну як майбутнього члена є «одним із найбільш значущих геополітичних рішень нашого часу».

«Наші глобальні зусилля і для відбудови України, і для процедур її наближення до ЄС породять масштабну синергію. Не лише Україна, а й уся Європа стануть від цього сильнішими», – твердить німецький канцлер.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі на конференції зазначила, що російські атаки на цивільну інфраструктуру України є «чистим актом тероризму» і назвала масштаби руйнувань в Україні «приголомшливими», додавши оцінку збитків Світовим банком – 350 мільярдів євро.

Президент України Володимир Зеленський, який приєднався до конференції онлайн, сказав, що Україна ще не отримала «жодного цента» на план швидкого відновлення, загальна вартість якого складає 17 мільярдів доларів. Він також попросив міжнародну спільноту покрити очікуваний наступного року через війну дефіцит бюджету в розмірі 38 мільярдів доларів.

За словами Зеленського, внаслідок російських ракетних ударів та використання армією РФ іранських безпілотників знищена понад третина енергетичного сектора України.

У вересні-жовтні, перед початком в Україні зимового опалювального сезону, Росія сконцентрувала свої зусилля на атаках цивільної інфраструктури, зокрема, енергетичних обʼєктів. Для цих атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».