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Подоляк відреагував на слова Шольца про неможливість надання Україні танків

«Якщо ми інтенсивно прориватимемо лінію оборони російської армії, наступним кроком буде повернення територій і знищення збройних сил РФ. А для цього потрібна певна кількість бронетехніки, танки», наголошує Подоляк

Антикризовий радник голови Офісу президента відреагував на заяву канцелера Німеччини Олафа Шольца про те, що Німеччина не відправляє Україні танки, щоб не спровокувати війну між Росією і НАТО.

«Якщо ми інтенсивно прориватимемо лінію оборони російської армії, наступним кроком буде повернення територій і знищення збройних сил РФ. А для цього потрібна певна кількість бронетехніки, танки. Але це не мають бути неефективні радянські танки – ні Т-55, ні Т-64, ні навіть Т-72. Ось чому ми кажемо нашим партнерам, зокрема Німеччині: якщо ви хочете взяти на себе лідерську роль, якщо ви хочете, щоб у нас було менше втрат, і якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася швидше, тоді дайте нам Leopard 2», – заявив заявив Подоляк в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau.de.

26 вересня в інтерв’ю The New York Times канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не відправляє Україні танки, щоб не спровокувати війну між Росією і НАТО.

«Лідерство не означає, що ви робите те, що вас просять люди. Лідерство означає ухвалювати правильні рішення та бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо і робимо це разом із нашими союзниками, і ніколи не робимо щось самі. І таким чином ми реагуємо на дуже небезпечну війну. Абсолютно розумно ніколи не робити нічого самотужки», – зазначив він.

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський опублікували спільну статтю про те, як можуть надалі розвиватися події в контексті широкомасштабного російського вторгнення. На думку генералів, у 2022 році війна, швидше за все, не завершиться, а головною її особливістю є те, що «засоби ураження Збройних сил України мають досяжність майже в 20 разів меншу, ніж має противник». Саме тому вони закликали іноземних партнерів надати Україні «системи озброєння або певні найменування боєприпасів із відповідною дальністю дії».

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