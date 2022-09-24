Шольц шукає нові енергетичні угоди під час турне Перською затокою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 24 вересня вирушив на Близький Схід у дводенну поїздку до трьох країн з метою укласти нові енергетичні угоди на тлі економічної та геополітичної кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну, повідомляють міжнародні медіа.

За словами високопоставлених німецьких чиновників, пошук нових джерел постачання природного газу є предметом особливої уваги та є однією з головних причин візиту Шольца до Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів і Катару разом із високою діловою делегацією.

Читайте також: Росія хоче зупинити підтримку України з Заходу

Чиновники, які говорили з журналістами на умовах анонімності перед поїздкою, сказали, що Шольц також обговорить питання прав людини під час зустрічі 24 вересня з впливовим спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом у Джидді.

У липні президента США Джо Байдена критикували за зустріч із саудівським наслідним принцом через звинувачення в причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоґґі.

«Звичайно, за цією поїздкою уважно стежать, і ми зіткнемося там зі складними партнерами. І все ж ми не можемо відмовитися від таких зустрічей і такої співпраці», – сказав один німецький посадовець.

Читайте також: Голова МЗС Угорщини закликав ЄС не говорити про нові санкції проти Росії

З Саудівської Аравії німецький лідер летить до Абу-Дабі, де зустрінеться з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль-Нахайяном і підпише енергетичну угоду.

Останньою зупинкою стане Доха, де Шольц зустрінеться з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, щоб обговорити двосторонні відносини, регіональні проблеми, такі як напруженість у стосунках з Іраном і майбутнє проведення в цій країні Перської затоки чемпіонату світу з футболу.

Німеччина, найбільша економіка Європи, вжила заходів, щоб відмовитися від російської нафти, вугілля та газу після вторгнення Росії. Це викликало побоювання, що вона може зіткнутися з дефіцитом енергії в зимові місяці.