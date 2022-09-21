Німеччина заморозила активи РФ на майже 5 млрд євро – Spiegel

У Німеччині з початку дії санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії через вторгнення в Україну, заморожено та конфісковано російські активи на з 4,8 млрд євро, повідомило виданняSpiegel із посиланням на Міністерство економіки Німеччини.

Згідно з повідомленням, близько половини цієї суми складають кошти російських власників у банках Німеччини. Понад 1 млрд євро – вартість рухомого майна, в тому числі яхт, які належали російським підсанкційним олігархам. Решта – нерухомість та інші види активів.

У Мінекономіки Німеччини вважають це підтвердженням значного впливу санкцій на російську економіку.

За оцінками німецьких експертів, цього року валовий внутрішній продукт Росії впаде щонайменше на 6%, а за прогнозами на 2023 рік знизиться ще на 1-5%.

Після російського вторгнення в Україну США, Великобританія, Євросоюз та низка інших країн запровадили кілька пакетів санкцій проти РФ щодо економіки, фінансів, великого бізнесу, олігархів, політиків, включаючи президента Володимира Путіна, а також членів його родини та найближчого оточення. Обмеження були накладені на об’єкти нерухомості, супер’яхти та літаки, що належать кільком мільярдерам.